«Арсенал» контактирует с агентом Осимхена. «Наполи» хочет 100+ млн евро за форварда

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен может продолжить карьеру в АПЛ.
Как сообщает журналист The Guardian Фредди Пакстон, в приобретении форварда всерьез заинтересован «Арсенал». «Канониры» уже связывались с агентом нигерийца.
При этом утверждается, что неаполитанцы хотят получить как минимум 100 миллионов евро за 23-летнего футболиста.
Сам игрок хочет выступать в Англии и предпочел бы делать это за «Арсенал», а не за «Ньюкасл».
Осимхен провел 23 игры в Серии А в этом сезоне и является лучшим бомбардиром команды, забив 12 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
«Ньюкасл» предлагал 100 млн евро за Осимхена. «Сороки» вновь попытаются купить форварда «Наполи» летом