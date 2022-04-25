«Арсенал» контактирует с агентом Осимхена. «Наполи» хочет 100+ млн евро за форварда

Нападающий «Наполи» может продолжить карьеру в .

Как сообщает журналист The Guardian Фредди Пакстон, в приобретении форварда всерьез заинтересован . «Канониры» уже связывались с агентом нигерийца.

При этом утверждается, что неаполитанцы хотят получить как минимум 100 миллионов евро за 23-летнего футболиста.

Сам игрок хочет выступать в Англии и предпочел бы делать это за «Арсенал», а не за «Ньюкасл».

Осимхен провел 23 игры в Серии А в этом сезоне и является лучшим бомбардиром команды, забив 12 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Ньюкасл» предлагал 100 млн евро за Осимхена. «Сороки» вновь попытаются купить форварда «Наполи» летом