Борис Игнатьев: «Спартак» – флагман нашего футбола. Надеюсь, до вылета не дойдет, болельщики не заслуживают этого»

надеется, что «Спартак» не вылетит из .

Красно-белые встретятся с «Крыльями Советов» в матче 27-го тура чемпионата России.

«У очень симпатичная команда, где четко и ясно прослеживается игровая направленность. Игорь Ониськин проделал отличную работу, молодые игроки заметно прибавляют под его руководством.

Однако в команде я не вижу человека, который способен взять на себя бремя лидерства. Если бы в «Крыльях» было бы пару опытных бойцов, то самарцы были бы еще выше. Но их концепция – давать шанс молодым – заслуживает уважения.

От «Спартака» же мы всегда ждем борьбы за чемпионство. Это флагман нашего футбола. Столько победных регалий за плечами этой команды! Но постоянные смены тренеров и спортивных директоров привели к такой нестабильности.

Да, Каррера вернул красно-белых на вершину, но через сезон его убрали. Что-то похожее было в «Динамо» до прихода Шварца и Бувача. Все это привело к вылету команды из РПЛ. Надеюсь, что до этого не дойдет. Их болельщики точно не заслуживают такой участи.

В игре с «Крыльями» спартаковцы выйдут максимально заряженными. Лидерские качества Жиго, Джикии и Промеса должны помочь хозяевам одержать важную победу», – сказал бывший тренер сборной России.