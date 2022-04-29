Крицюк о контракте с «Зенитом»: «Он автоматически продлевается. «1+1» – просто формальность»

рассказал об условиях контракта с .

– Он автоматически продлевается. «1+1» – это просто формальность.

– Даже независимо от травмы?

– Да. Мы поговорим. Теоретически, если «Зенит» или я выскажемся против продления контракта, то, наверное, можно всегда найти консенсус.

Но, подчеркну, контракт продлевается в принципе, – сказал вратарь петербуржцев.

Крицюк перешел в «Зенит» из португальского «Жил Висенте» в сентябре 2021 года. В нынешнем сезоне он провел 11 матчей во всех турнирах и пропустил 15 голов.