Жигулев о Польше: «Не было дискриминации в коллективе. Я слышал очень много русской речи, мой ребенок играл с украинским»

не столкнулся с дискриминацией в Польше.

20 апреля польский «Заглембе» расторг контракт с 26-летним воспитанником «Краснодара», который не играл за клуб с 18 февраля.

«Город, в котором я жил, маленький, спокойный. В коллективе не было дискриминации, хорошие отношения. Мы обсуждали это вопрос, все по-человечески общались.

Я слышал очень много русской речи, украинцы, которые приезжали, все равно разговаривали по-русски. Когда слышали, что я говорил по-русски, никаких вопросов не было ко мне.

На детской площадке мой ребенок играл с украинским ребенком, мы разговаривали по-русски, но вопросов политики мы не затрагивали. Я ни с чем не сталкивался», – сказал полузащитник.

«Читал, что в больших городах Польши была дискриминация русских, просили сказать, что Путин – плохой. Лично не сталкивался». Жигулев об уходе из «Заглембе»