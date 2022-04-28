«Милан» не продаст Леау дешевле 70-80 млн евро. У форварда есть предложение от иностранного клуба

назвал цену на нападающего .

Окружение 22-летнего португальца получило значимое предложение от иностранного клуба.

Миланцы хотят сохранить Леау и продолжают переговоры о новом контракте. Рафаэлу предлагают зарплату 4,5 млн евро в год, он хочет больше.

С учетом того, что прежний клуб форварда, «Лилль», владеет процентом от перепродажи Леау, «россонери» не собираются отпускать футболиста дешевле 70-80 млн евро.

Ситуация может зависеть от потенциальной смены владельцев «Милана». Однако Леау все устраивает в клубе, и стороны ведут диалог.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Ман Сити», «ПСЖ» и «Барселоны».

Леау забил 9 голов в Серии А в этом сезоне и делит первое место в списке бомбардиров клуба с Оливье Жиру. Подробная статистика португальца доступна здесь.