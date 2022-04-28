«Милан» продал своим фанатам много билетов, предназначенных для болельщиков «Фиорентины». Директор «фиалок» возмущен: «Нас не уважают»

Генеральный директор «Фиорентины» Джо Бароне возмущен поведением .

Команды сыграют 1 мая на в рамках 35-го тура Серии А.

Как передает Corriere dello Sport, значительная часть билетов, предназначавшихся для болельщиков «фиалок», была реализована людям, поддерживающим хозяев.

«В среду вечером я разговаривал с [президентом «Милана»] Паоло Скарони. Я объяснил ему свою позицию. Я сказал, что очень зол из-за этой ситуации. Нас не уважают.

«Милан» в курсе, что я возмущен, так что посмотрим, что будет дальше», – сказал Бароне.