«Милан» продал своим фанатам много билетов, предназначенных для болельщиков «Фиорентины». Директор «фиалок» возмущен: «Нас не уважают»

Теги Милан Фиорентина серия А Италия болельщики Сан-Сиро Паоло Скарони Футбол

Генеральный директор «Фиорентины» Джо Бароне возмущен поведением «Милана».

Команды сыграют 1 мая на «Сан-Сиро» в рамках 35-го тура Серии А.

Как передает Corriere dello Sport, значительная часть билетов, предназначавшихся для болельщиков «фиалок», была реализована людям, поддерживающим хозяев.

«В среду вечером я разговаривал с [президентом «Милана»] Паоло Скарони. Я объяснил ему свою позицию. Я сказал, что очень зол из-за этой ситуации. Нас не уважают.

«Милан» в курсе, что я возмущен, так что посмотрим, что будет дальше», – сказал Бароне.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные