«Милан» продал своим фанатам много билетов, предназначенных для болельщиков «Фиорентины». Директор «фиалок» возмущен: «Нас не уважают»

Генеральный директор «Фиорентины» Джо Бароне возмущен поведением «Милана».
Команды сыграют 1 мая на «Сан-Сиро» в рамках 35-го тура Серии А.
Как передает Corriere dello Sport, значительная часть билетов, предназначавшихся для болельщиков «фиалок», была реализована людям, поддерживающим хозяев.
«В среду вечером я разговаривал с [президентом «Милана»] Паоло Скарони. Я объяснил ему свою позицию. Я сказал, что очень зол из-за этой ситуации. Нас не уважают.
«Милан» в курсе, что я возмущен, так что посмотрим, что будет дальше», – сказал Бароне.