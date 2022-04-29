Моуринью об 1:1 с «Лестером»: «Мы слишком легко теряли мяч, стало невозможно контратаковать. В ответном матче будет непросто даже с даже с 70 000 болельщиков»

подвел итоги матча с «Лестером» в полуфинале Лиги конференций (1:1).

«Мы слишком легко теряли мяч, стало невозможно выходить в контратаки, у нас это получалось не очень хорошо. Мы оставались организованными, нам удавалось прессинговать и играть так, как мы хотели, но со временем мы потеряли интенсивность, стали играть слишком глубоко.

Я уверен, что все болельщики «Ромы», наблюдавшие за игрой, были бы счастливы узнать, что исход противостояния решится на «Олимпико». Я знаю, что даже с 70 000 болельщиков на стадионе и еще большим количеством за его пределами будет непросто.

В воскресенье у нас матч с «Болоньей», командой, которая играет очень хорошо и побеждает. В отличие от , мы должны сосредоточиться на Серии А и попытаться занять пятое место, в то время как у них нет шансов выйти в еврокубки.

Нам нужно забыть о полуфинале на три дня и полностью сосредоточиться на «Болонье», – сказал главный тренер «Ромы».