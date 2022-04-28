Экс-хавбек «Рубина» Рочина и его друг обвиняются в изнасиловании. Рубен утверждает, что все было по согласию

У экс-хавбека «Рубина» возникли проблемы с законом в .

Как информирует Diario Sport, полузащитник обвиняется в изнасиловании, предположительно совершенном в мае 2021 года в городе Бетера (провинция Валенсия). На тот момент он выступал за .

Со ссылкой на газету Levante-EMV сообщается, что события разворачивались во время вечеринки в доме другого игрока. Рочина и его товарищ, также находящийся под следствием, воспользовались бессознательным состоянием 31-летней женщины, вызванным употреблением алкоголя. В дальнейшем она обратилась в правоохранительные органы с соответствующим заявлением.

Сам Рочина, как передает ABC.es, утверждает, что все происходило по обоюдному согласию.

Полузащитник выступал за c 2016 по 2018 год. С его статистикой можно ознакомиться здесь.