Экс-хавбек «Рубина» Рочина и его друг обвиняются в изнасиловании. Рубен утверждает, что все было по согласию

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У экс-хавбека «Рубина» Рубена Рочины возникли проблемы с законом в Испании.

Как информирует Diario Sport, полузащитник обвиняется в изнасиловании, предположительно совершенном в мае 2021 года в городе Бетера (провинция Валенсия). На тот момент он выступал за «Леванте».

Со ссылкой на газету Levante-EMV сообщается, что события разворачивались во время вечеринки в доме другого игрока. Рочина и его товарищ, также находящийся под следствием, воспользовались бессознательным состоянием 31-летней женщины, вызванным употреблением алкоголя. В дальнейшем она обратилась в правоохранительные органы с соответствующим заявлением.

Сам Рочина, как передает ABC.es, утверждает, что все происходило по обоюдному согласию.

Полузащитник выступал за «Рубин» c 2016 по 2018 год. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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