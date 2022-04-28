«Динамо» – 3-е в РПЛ по голам после атакующих комбинаций. Билеты на матч с «Уралом» в продаже!

«Динамо» – третья команда РПЛ по забитым мячам после атакующих комбинаций (29) и четвертая по голам после стандартов (7).
Важная часть комбинационного футбола – фланговые комбинации. Прострелы и навесы от крайних защитников и вингеров принесли «Динамо» 18 очков учитывались только голы, которые приводили к победе или спасали от поражения).
В итоге фланговые игроки уступают только Себастьяну Шиманьскому по голевым передачам (8): 5 ассистов у Арсена Захаряна, 3 – у Дениса Макарова, по 2 – у Дмитрия Скопинцева и Гильермо Варелы (плюс его прострел обеспечил победный автогол в Нижнем Новгороде).
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