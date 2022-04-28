«Динамо» – 3-е в РПЛ по голам после атакующих комбинаций. Билеты на матч с «Уралом» в продаже!

«Динамо» – третья команда по забитым мячам после атакующих комбинаций (29) и четвертая по голам после стандартов (7).

Важная часть комбинационного футбола – фланговые комбинации. Прострелы и навесы от крайних защитников и вингеров принесли 18 очков учитывались только голы, которые приводили к победе или спасали от поражения).

В итоге фланговые игроки уступают только по голевым передачам (8): 5 ассистов у , 3 – у , по 2 – у и (плюс его прострел обеспечил победный автогол в Нижнем Новгороде).

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