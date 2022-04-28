В России сняли сериал о женщине-тренере в команде РПЛ

Онлайн-сервис more.tv показал трейлер 8-серийной спортивной драмы «‎Домашнее поле»‎. Сериал о женщине-тренере в мужской футбольной команде.

«Домашнее поле» расскажет о провинциальном футбольном клубе «Красный ястреб», который остался без тренера перед стартом сезона в Российской Премьер-Лиге. Генеральный директор клуба Антон Данин (в исполнении Максима Матвеева) находит неожиданное решение: он в обход спонсоров назначает на эту должность Елену Волкову (Светлана Устинова) — талантливую москвичку, которая вывела свою команду «Сайгак» в Лигу чемпионов. Теперь она первая женщина-тренер в мужском спорте.

Елене непросто в новой роли, потому что футбол в городе— исключительно мужской мир. Тренер постоянно сталкивается с препятствиями, и только Данин защищает героиню перед спонсором команды.

Премьера сериала состоится 26 мая эксклюзивно на more.tv, а после — в эфире телеканала СТС.