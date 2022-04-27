Шамиль Тарпищев: «Не понимаю, почему в России нет стабильного, планомерного и грамотного развития футбола»

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Шамиль Тарпищев высказался о развитии футбола в России. 

«Я думаю, что нам было бы интересно сыграть в азиатских турнирах, это было бы интересно для российского футбола.

Все-таки я не понимаю, почему у нас нет стабильного, планомерного и грамотного развития своего футбола.

С позиций сохранения гласности и роста наших футболистов, было бы полезно сыграть турниры под эгидой Азиатской конфедерации футбола в данной ситуации.

Но самая главная задача – растить своих футболистов. В этом вопросе системности нет», – сказал президент Федерации тенниса России. 

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