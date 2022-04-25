Мор о «Спартаке»: «Такого единения, как в секте, не было ни в одном клубе, и не стоит этого стесняться»

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Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор сравнил клуб с сектой.

«Я не творил историю «Спартака», был лишь причастен к ней, чем очень горжусь. Безусловно, это явление, самый популярный клуб в стране, известный бренд. Никогда «Спартак» не будет страдать от отсутствия внимания.

Для меня пребывание в команде было как сон, а самое страшное – выходной, когда не было тренировок и матчей.

Многие могут подумать, что спартаковский дух – надуманная вещь. Ни в одном клубе не было такого единения – как в секте, и не стоит этого стесняться», – сказал Мор на пресс-конференции к столетию «Спартака».

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