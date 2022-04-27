Ахмат– ЦСКА 01.05.2022, РПЛ, прогноз на футбольный матч

В воскресенье, 1 мая, в Грозном, на стадионе «Ахмат Арена» встретятся «Ахмат» и ЦСКА в рамках 27 тура Чемпионата России по футболу. Поединок начнется в 19:00 по московскому времени.

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Футбольный клуб «Ахмат»

«Бело-зеленые» неплохо проводят сезон и идут практически на экваторе таблицы, на 9-ой строчке. От ближайшего соперника выше по таблице «Ростова» отставание в 2 балла, а вот от пятого «Локомотива» уже разрыв приличный, в 9 очков. А вот ниже в таблице «Спартак» имеет на 1 балл меньше. А вот от зоны вылета и идущего 13-ми ФК «Химки» отрыв в 4 очка.

«Ахмат» в этом сезоне с результативностью не удивляет, но забивает в среднем за 1 матч чуть больше одного гола (31 гол). А пропускает чуть больше (37 мячей).

В последних 5 матчах Чемпионата России грозненская команда набрала лишь 1 очко, это было в игре с тульским «Арсеналом» (0:0).

Помимо ничьи было и 4 поражения. Сначала они проиграли «Локомотиву» (2:3), при том что вели в счете (2:1) после первого тайма. Хотя по ходу матча больше атаковали и били по воротам.

Потом было поражение от «Зенита» (0:2), где удалось навязать борьбу лидеру чемпионата, но все же в концовках первого и второго тайма они пропустили в свои ворота по голу.

А следом было поражение от второй команды РПЛ «Динамо» (0:2) и тут грозненцы навязали плотную борьбу соперник, но на весь матч их не хватило, а только до 59-ой минуты, когда они пропустили первый мяч и за 11 минут до конца матча пропустили второй.

А вот в последнем туре команда Талалаева на выезде проиграли в упорнейшей борьбе «Сочи» (2:3). Грозненцы первыми открыли счет в первом тайме, но вот сочинцы смогли отыграться в начале второго (на 53 минуте), а спустя еще 4 минуты выйти вперед. «Ахмат» после чего почти тут же сравнял счет, но вот на концовку их не хватило и на 84 минуте они пропустили гол, который уже отыграть не удалось.

Футбольный клуб ЦСКА

Армейская команда идет сейчас на третьей позиции и в своем активе имеет 47 баллов. Впереди москвичей ждет ожесточенная борьба за медали и есть еще шансы занять вторую позицию, где отставание от второго «Динамо» в 5 очков. А вот позади «армейцев» в одном балле располагается «Сочи» и в четырех матчах это преимущество нужно еще удержать, любая осечка может лишить их медалей.

ЦСКА в результативности не блещет, они по этому показателю на пятой строчке и отличились в этом сезоне 38 раз. А вот пропускают они немного: всего 25 мячей – это лучший показатель в РПЛ, но наряду еще с «Динамо» и «Зенитом».

Последние 4 тура РПЛ москвичи играют не лучшим образом, за исключением последнего. Сначала была ничья дома с «Уралом» (2:2), где удалось чудом отыграться в самой концовке встречи, в компенсированное время ударом с пенальти отличился Языджи.

В следующем туре в гостях было поражение от ФК «Химки» (2:4), где по ходу встречи москвичи вели в счете (2:1), но провалили второй тайм и пропустили там 3 мяча.

Следом, снова в гостевой встрече, команда Березуцкого разошлась в мировую с ФК «Уфа» (1:1). Здесь оба гола были в концовке встречи, сначала отличился на 88 минуте Фернандес, а под самый свисток об окончании счет сравнял уфимский игрок Никитин.

А в последнем сыгранном 26 туре в столичном дерби удалось обыграть «Динамо» (1:0), где при относительно равной игре преуспеть в реализации удалось именно ЦСКА, а автором победного гола стал Эджуке, который забил мяч на 67 минуте встречи.

Прогноз на матч «Ахмат» – ЦСКА

Тульский «Спартак» и «Крылья Советов» в последних 5 очных встречах сыграли следующим образом:

21.08.21 ЦСКА – «Ахмат» 2:0;

06.03.21 ЦСКА – «Ахмат» 2:0;

30.08.20 «Ахмат» – ЦСКА 0:3;

04.07.20 «Ахмат» – ЦСКА 0:4;

25.08.19 ЦСКА – «Ахмат» 3:0.

В последних 5 очных противостояниях оппонентов, во всех выиграл ЦСКА, при этом москвичи забили 14 мячей и не пропустили ни одного гола. ЦСКА сейчас борется за медали в чемпионате и имеет запредельную мотивацию в турнире, в отличие от грозненцев, которые себе практически обеспечили уже сохранение прописки и на еврокубки не претендуют, как и на медали. Поэтому думаю что «армейцы» будут сверх мотивированы на взятие 3-х очков и добьются ее не так просто, при этом игра думаю что будет с небольшим количеством мячей.

Основные рынки, которые предлагает букмекерская контора Лига Ставок на эту игру:

Победа «Ахмат» – 3.05;

Победа ЦСКА – 2.33;

Ничья – 3.30;

X2 – 1.37;

Ф2 (0) – 1.65;

ТМ (2,5) – 1.76;

ИТМ1 (1,5) – 1.40.

Вероятный исход: X2, Ф2 (0), ТМ (2,5), ИТМ1 (1,5).

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Где смотреть Ахмат – ЦСКА