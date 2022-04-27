Спартак – Крылья Советов 01.05.2022, РПЛ, прогноз на футбольный матч

В воскресенье, 1 мая, в Москве, на стадионе «Открытие Арена» встретятся «Спартак» и «Крылья Советов» в рамках 27 тура Чемпионата России по футболу. Поединок начнется в 14:00 по московскому времени.

📺Смотрите этот матч бесплатно, а также получите бесплатную ставку до 10 000₽ – крутите колесо фортуны!

Футбольный клуб «Спартак»

«Красно-белые» в текущем сезоне Чемпионата России выдают очень плохой для себя сезон и сейчас идут всего лишь на 10-ой строчке. Они набрали 31 очко в 26 поединках, выиграв всего из них в 8 встречах. От первой четверки «Спартак» в 15 баллах и в четырех оставшихся турах им никак не попасть туда. А вот зона вылета очень близка к москвичам: всего 3 трех очках отставания идут 13-ые «Химки», до них всего 3 позиции.

«Спартак» в этом сезоне с результативностью хромает и в их активе лишь 30 мячей. А вот пропущенных еще больше (36), что говорит о слабоватой обороне и вратарской линии команды.

У «Спартака» очень нестабильные результаты в последних играх. В последних 4 матчах Чемпионата России команда Ваноли дважды проиграла, 1 раз сыграла вничью и выиграла 1 поединок.

Уступили «спартаковцы» сначала в дерби «Локомотиву» (0:1), где при равной игре и даже небольшом перевесе по количеству опасных моментов у ворот соперника, они пропустили в самой концовке встречи, на 85 минуте.

В следующем туре москвичи уверенно разобрались с тульским «Арсеналом» (3:0), где Николсон оформил голевой дубль, а его команда в этой встрече выдала очень качественную игру и на классе переиграла соперника.

Следом, в домашней встрече с «Рубином», москвичи набрали лишь 1 очко. Проигрывая по ходу матча, удалось отыграться на 69 минуте после гола Соболева, но на большее не хватил, хотя были приличные моменты.

А в последнем сыгранном туре РПЛ было поражение в гостях от «Ростова» (2:3). 2 раза москвичи отыгрывались в счете по ходу игры, но все же под свисток об окончании матча получили пенальти в свои ворота и пропустили, после чего отыграться уже не хватило времени.

Футбольный клуб «Крылья Советов»

Самарская команда проводит неплохой для себя сезон и идет сейчас на неплохой 7-ой строчке в таблице Чемпионата России. В их активе 38 очков, набранных в 26 матчах. И всего лишь 1 очко отставания от шестого «Краснодара» и 3 балла от «Локомотива». Но вот в четверку попасть у них крайне мало шансов: 8 очков от «Сочи» при 4-ех оставшихся турах. А вот от зоны вылета есть приличный отрыв в 10 баллов.

Волжане в результативности не блещут и по этому показателю лишь 8-ые в чемпионате, на их счету 33 гола. А вот по пропущенным они на шестой строчке (30 голов).

Последние 5 туров в РПЛ самарцы проводят с попеременным успехом. Сначала 2 матча они проиграли: это было в домашней встрече с «Уфой» (1:2), где «волжанам» удалось сравнять счет после того как они пропустили первыми, но вот в концовке гости вновь поразили их ворота и оставили их без очков в матче.

А в следующем туре «крылышки» уступили «Ростову» (0:1), при этом самарцы не хуже соперника смотрелись в матче.

Но за чередой поражений последовали и победы. Сначала был обыгран в гостях «Урал» (1:0), где победный гол на свой счет записал Зиньковский. А потом в домашнем матче обыграли «Краснодар» (2:0), где самарцы больше били по воротам соперника и опасней атаковали, а по голу забили Сарвели и Глушенков.

В последнем же сыгранном туре «КС» неожиданно крупно уступили в гостях ФК «Химки» (1:4), где вели в счете до 46 минуты матча, а потом расслабились и много позволили сопернику создать в атаке, который отправил в их ворота 4 безответных мяча.

Прогноз на матч «Спартак»– «Крылья Советов»

Тульский «Спартак» и «Крылья Советов» в последних 5 очных встречах сыграли следующим образом:

30.07.21 «Крылья Советов» – «Спартак» 0:1;

09.11.19 «Спартак» – «Крылья Советов» 2:0;

25.08.19 «Крылья Советов» – «Спартак» 1:2;

18.05.19 «Крылья Советов» – «Спартак» 1:2;

25.11.18 «Спартак» – «Крылья Советов» 3:1.

В 5 последних очных противостояниях команд, во всех победил «Спартак». Московской команде сейчас очень нужны очки, чтобы сохранить прописку в РПЛ, ведь они очень близки к зоне вылета. Они в этой встрече все сделают, чтобы добиться победы. Но все же самарцы очень крепкий орешек, это мобильная, быстрая команда, которая в этом сезоне немало потрепала нервы лидерам РПЛ и думаю, что борьбу они все-таки навяжут и «Спартак» вероятнее всего добьется победы с минимальной разницей в счете.

Основные рынки, которые предлагает букмекерская контора Лига Ставок на эту игру:

Победа «Спартак» – 1.97;

Победа «Крылья Советов» – 3.90;

Ничья – 3.40;

1X – 1.25;

Ф1 (0) – 1.41;

ИТМ2 (1,5) – 1.29.

Вероятный исход: П1, 1X, Ф1 (0), ИТМ2 (1,5).

📺Смотрите этот матч бесплатно, а также получите бесплатную ставку до 10 000₽ – крутите колесо фортуны!

Где смотреть Спартак – Крылья Советов