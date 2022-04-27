Прогноз на матч Реал Мадрид — Эспаньол 30.04.2022 Ла Лига: прогноз на футбольный матч

30 апреля 2022 года мадридский Реал на своем поле сыграет с Эспаньолом. Смогут ли подопечные Анчелотти оформить досрочное чемпионство? Получится ли у Эспаньола испортить настроение Реалу? Как сыграет Бензема? Ответы на эти вопросы мы узнаем по окончанию матча между мадридским Реалом и Эспаньолом.

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Турнирное положение команд

Мадридский Реал с хорошим запасом лидирует в национальном первенстве. Команда набрала 78 очков и на 11 баллов обгоняет идущие на втором и третьем местах Барселону и Севилью. Мадридцы выиграли 24 матча, 6 поединков свели вничью, а также потерпели три поражения. Сливочные забили 69 и пропустили 29 голов — это лучшие показатели в лиге.

Эспаньол с 39 баллами идет на 13 месте. Каталонцы выиграли 10 матчей, 9 встреч свели вничью и потерпели 14 поражений. Эспаньол забил 14 и пропустил 39 голов. Команда имеет отрыв от зоны вылета в 9 баллов и вряд ли допустит понижение в классе.

Лучшие бомбардиры и ассистенты

Лучшим бомбардиром Реала является французский форвард Карим Бензема. 34-летний игрок провел в составе сливочных 41 матч, записал на свой счет 41 гол и 13 ассистов. Винисиус Жуниор является лучшим распасовщиком клуба. Бразилец провел 46 матчей во всех турнирах, и записал на свой счет по 18 голов и 18 результативных передач.

В составе Эспаньола лучшим голеадором является Рауль де Томас. Испанец провел на поле 32 матча, в которых забил 15 голов и отдал три ассиста во всех турнирах. Лучшим ассистентом Эспаньола является Серхи Дардер. Игрок забил три гола и отдал девять результативных передач.

Краткая статистика последних пяти матчей (Ла Лига)

Реал отрезок из последних пяти матчей в Ла Лиге начал с разгромного поражения от Барселоны (0:4), затем сливочные обыграли Сельту (2:1), победили Хетафе (2:0), в упорной борьбе переиграли Севилью (3:2) и разобрались с Осасуной (3:1).

Эспаньол обыграл Мальорку (1:0), уступил Реалу Сосьедад (0:1), переиграл Сельту (1:0), уступил мадридскому Атлетико (1:2), проиграл Райо Вальекано (0:1).

Реал в последних пяти матчах забил 10 и пропустил 8 голов. Сливочные забивают, в среднем, по 2 и пропускают по 1,6 голов за игру. Эспаньол забил три и пропустил четыре гола. Команда за матч забивает по 0:6 мяча и пропускает по 0,8 гола.

Прогноз на матч Реал Мадрид — Эспаньол и котировки букмекеров

В предстоящей встрече Реал выглядит фаворитом. Команда набрала хороший ход и наверняка постарается досрочно решить задачу по выигрышу национального первенства. Это подтверждают последние результаты команды — несмотря на солидный отрыв от преследователей, сливочные не теряют очки в поединках с середняками и аутсайдерами национального первенства.

Эспаньол попытается сохранить свои ворота в неприкосновенности, наверняка будет играть на ничью. Впрочем, каталонцам вряд ли удастся устоять перед натиском подопечных Анчелотти. Предположим, что Реал в этой встрече возьмет три очка.

Букмекерская контора Винлайн предлагает следующие коэффициенты на игру:

x1 — 1,49

ничья — 4,70

x2 — 6,40

ТБ 2,5 — 1,65

ТМ 2,5 — 2,21

ОЗ да — 1,79

ОЗ нет — 1,92

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Где смотреть Реал – Эспаньол