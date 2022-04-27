«Соболев – неприятный нападающий: высокий, мощный. Тяжело вести борьбу, он выставляет локти, всегда оттесняет от мяча». Защитник «Ростова» Мелехин о форварде «Спартака»

Защитник рассказал об игре против .

– Как настроение после ?

– Все отлично, выиграли матч, я доволен. Сейчас готовимся к «Краснодару». Послематчевая радость чуть-чуть спала, и появились мысли о восстановлении и подготовке в следующей игре.

– Говорят, для Карпина матч был наиболее принципиальным. Кто радовался сильнее всех?

– Все сильно радовались, у нас четвертая победа подряд. Все-таки «Спартак» – это команда с именем и сильным составом.

– Что Карпин сказал в раздевалке?

– В раздевалке похвалил, сказал: «Спасибо, молодцы, что перебороли себя». Потому что в конце первого тайма «Спартак» нас чуть поджал. Мы смогли выйти из этой ситуации.

Так что получили только положительный заряд. Сейчас почти неделю будем готовиться к «Краснодару». Думаю, еще зарядик получим от Валерия Георгиевича.

– На твой взгляд, за счет чего удалось победить?

– За счет эмоционального плана. Пришло много болельщиков – 25 тысяч. Приятно, когда столько людей приходит на стадион.

Плюс наш прессинг дал плоды: мы вынуждали их выбивать мяч, подбирали его и строили свои атаки. Старались выходить из обороны через короткие и средние пасы.

– Эпизод с отменой гола Игнатова. Есть версия, что ты нарушил правила.

– Я не считаю, что это нарушение с моей стороны.

– Как тебе борьба с Соболевым, который забил первый гол?

– Неприятный нападающий: высокий рост, мощный. С такими всегда тяжело вести борьбу. Он выставляет локти, всегда оттесняет от мяча.

Мне в пока тяжелее всего противостоять было именно Соболеву. Были и другие хорошие футболисты, но не могу сказать, что они чем-то удивили, а Соболев прямо запомнился, – сказал Мелехин.