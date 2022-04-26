Дементьев об отношении к русским в Грузии: «Определенная настороженность есть, но говорить о враждебном отношении не приходится»

Кирилл Дементьев рассказал об отношении к русским в Грузии.

– В Грузии сейчас много людей из России. Это заметно на улицах?

– Да, очень сильно заметно, особенно в туристическо-тусовочных местах. Много русской речи. Но в более отдаленных районах русскоязычных гораздо меньше.

– Кто эти люди?

– На самом деле разные категории. Есть политэмигранты – условно говоря, люди, которые раньше работали у Навального, в «Медиазоне» (признана в России иноагентом), в других СМИ, которые сейчас закрыты и признаны иностранными агентами. Сотрудники телеканала «Дождь» (признан в России иноагентом), бывшие ведущие «Эха Москвы». Кого здесь только нет.

Многие люди уехали спонтанно, со страха. Может быть, они раньше были не настолько вовлечены в политику, и эта ситуация их так испугала, что они уехали от греха подальше.

Кстати, многие сейчас стали возвращаться. Дело в том, что многие из приехавших не имели представления, что такое Грузия – потому что не надо путать туризм с эмиграцией. Одно дело – приехать в Грузию на недельку попить вина, поесть хинкали и насладиться климатом, и совсем другое – когда ты начинаешь здесь жить. Огромное количество подводных камней. Выясняется, что а) сложности с недвижимостью, б) довольно сложно найти работу, если ты не айтишник, работающий удаленно, в) хорошо бы учить язык, если хочешь жить не только в экспатской среде.

В этом плане здесь жизнь медом-то не намазана. Но для тех, кто может работать удаленно, это вполне хороший вариант. Здесь по-прежнему дешевле, и жизнь достаточно качественная для тех, у кого есть деньги.

– Как местные относятся к русским?

– Не бывает такого общего отношения. В Грузии ведь совершенно разные течения, здесь достаточно жесткая политическая ситуация – страна довольно сильно расколота. Есть сторонники правящей партии «Грузинская мечта» (ее главный идеологический оппонент – Михаил Саакашвили – Sports.ru), есть люди, которые поддерживают оппозицию. Сильная политическая борьба, постоянно проходят разные митинги, акции, протесты.

Конечно, определенная настороженность среди местного населения есть. Люди в принципе не были готовы к такому наплыву. Есть опасения, что русские притащат свои порядки, но говорить о каком-то открыто враждебном отношении не приходится.

Я лично не сталкивался с негативом. За исключением того, что по всему городу огромное количество граффити с оскорблениями в адрес Путина, а также с посылами русского корабля по известному адресу. Везде украинские флаги.

– Вы писали, что некоторые арендодатели принципиально не сдают русским жилье.

– Я слышал про такие истории, особенно в разгар действий, когда постоянно приходили сообщения о бомбежках и столкновениях. Как я понимаю, эта тема сейчас практически сошла на нет. То же самое касается, например, оформления банковских счетов – в какой-то момент это было сделать сложно, а сейчас можно достаточно спокойно.

– Это миф, что на русскую речь могут агрессивно отреагировать?

– В тех районах Тбилиси, где я чаще всего бываю, русскую речь слышно уже не реже, чем грузинскую. Не слышал ни о каких столкновениях на этой почве. Понятно, что где-нибудь в баре в пьяной компании произойти может любая история, но это вопрос исключительно того, что пьяные люди не всегда себя контролируют, – сказал комментатор в интервью .ru.

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