Бензема проводит 600-й матч за «Реал». Он догнал Хенто

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Карим Бензема проводит 600-й матч за «Реал».

34-летний форвард вышел в стартовом составе на матч 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

По числу игр за клуб француз догнал Франсиско Хенто, который выступал за «Мадрид» с 1953 по 1971 год.

Опережают Хенто и Бензема Фернандо Йерро (601 матч), Сантильяна (645), Серхио Рамос (671), Маноло Санчис (710), Икер Касильяс (725) и Рауль (741).

В предыдущих 599 матчах во всех турнирах Бензема забил за «Реал» 318 голов.

На Sports.ru доступны видеотрансляция матча «Ман Сити» – «Реал», а также текстовый онлайн.

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