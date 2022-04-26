Бензема проводит 600-й матч за «Реал». Он догнал Хенто

проводит 600-й матч за «Реал».

34-летний форвард вышел в стартовом составе на матч 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

По числу игр за клуб француз догнал , который выступал за с 1953 по 1971 год.

Опережают Хенто и Бензема Фернандо Йерро (601 матч), (645), (671), (710), (725) и (741).

В предыдущих 599 матчах во всех турнирах Бензема забил за «Реал» 318 голов.

На Sports.ru доступны видеотрансляция матча – «Реал», а также текстовый онлайн.