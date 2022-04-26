Бензема проводит 600-й матч за «Реал». Он догнал Хенто

Карим Бензема проводит 600-й матч за «Реал».
34-летний форвард вышел в стартовом составе на матч 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».
По числу игр за клуб француз догнал Франсиско Хенто, который выступал за «Мадрид» с 1953 по 1971 год.
Опережают Хенто и Бензема Фернандо Йерро (601 матч), Сантильяна (645), Серхио Рамос (671), Маноло Санчис (710), Икер Касильяс (725) и Рауль (741).
В предыдущих 599 матчах во всех турнирах Бензема забил за «Реал» 318 голов.
На Sports.ru доступны видеотрансляция матча «Ман Сити» – «Реал», а также текстовый онлайн.