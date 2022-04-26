Брейдо стал директором ЦСКА по коммуникациям. Ранее он работал в «Локомотиве»

Кирилл Брейдо стал директором ЦСКА по коммуникациям.
Брейдо будет отвечать за связи с общественностью, социальные сети и производство контента. Сергей Аксенов останется в ЦСКА в качестве советника президента клуба.
Ранее Брейдо был директором «Локомотива» по связям с общественностью, а также руководил клубными медиа.
«Мы уверены, что Кириллу Брейдо вместе с Сергеем Аксеновым и медиакомандой удастся добиться поставленных клубом целей по повышению медийной привлекательности бренда ПФК ЦСКА и выводу на новый уровень собственных медиа», – сказано в сообщении московского клуба.