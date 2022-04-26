Чистяков о 6 очках отрыва от «Динамо»: «Это ни о чем не говорит. «Зениту» нельзя расслабляться»

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Дмитрий Чистяков оценил шансы «Зенита» на чемпионство в РПЛ.

Защитник петербургского клуба высказался после матча с «Краснодаром» (3:1).

«Было тревожно, конечно. Пропустили ненужный гол. Знали, что «Динамо» поджимает.

Кто станет чемпионом, посмотрим в конце сезона, игр еще достаточно много. Ни в коем случае нельзя расслабляться.

Шесть очков отрыва – это ни о чем не говорит. Впереди четыре игры. В каждом матче нужно выходить играть на победу», – сказал Чистяков в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» на 6 очков оторвался от «Динамо». Когда оформят титул?

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