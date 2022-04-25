Александр Мостовой: «Дзюба – незаменимый игрок для нашего чемпионата. Если «Зенит» расстанется с ним, он подпишет контракт с любой командой»

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«Дзюба для нашего чемпионата, для любой нашей команды - незаменимый игрок. Даже если расстанется с ним, то он подпишет контракт с любой командой. При сегодняшнем состоянии любая наша команда захочет подписать контракт с Артемом.

У нас многие команды играют без нападающих. Понятно, что Артему в таком возрасте не совсем хочется переезжать из города, к которому привык. Это тоже определенные трудности. Если бы я был представителем какой-то команды и узнал, что Дзюбу не продлевают, я бы сказал, что ему надо звонить и говорить с ним», – сказал бывший полузащитник сборной России.