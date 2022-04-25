Александр Мостовой: «Дзюба – незаменимый игрок для нашего чемпионата. Если «Зенит» расстанется с ним, он подпишет контракт с любой командой»

Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Александр Мостовой Спорт-Экспресс Футбол

Александр Мостовой считает Артема Дзюбу незаменимым игроком для РПЛ.

«Дзюба для нашего чемпионата, для любой нашей команды - незаменимый игрок. Даже если «Зенит» расстанется с ним, то он подпишет контракт с любой командой. При сегодняшнем состоянии любая наша команда захочет подписать контракт с Артемом.

У нас многие команды играют без нападающих. Понятно, что Артему в таком возрасте не совсем хочется переезжать из города, к которому привык. Это тоже определенные трудности. Если бы я был представителем какой-то команды и узнал, что Дзюбу не продлевают, я бы сказал, что ему надо звонить и говорить с ним», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные