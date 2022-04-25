Чистяков о 3:1 с «Краснодаром»: «Нервяк был. Они насели на ворота «Зенита» после гола»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался после игры РПЛ с «Краснодаром» (3:1).
– Как здоровье у Сафонова?
– Да нормально вроде. Там эпизод такой получился. Я головой просто сыграл – и так неудачно вышло. Ни локтем, ни чем-либо еще специального движения не делал. Потом я подошел, извинился. Матвей сказал, что все в порядке, ничего серьезного.
– После гола «Краснодара» было нервно?
– Да, конечно. После забитого мяча они насели на наши ворота, было много моментов, но слава богу, что мы забили третий. Честно, нервяк был, – сказал Чистяков.