Чистяков о 3:1 с «Краснодаром»: «Нервяк был. Они насели на ворота «Зенита» после гола»

Теги Зенит премьер-лига Россия Краснодар Дмитрий Чистяков Матвей Сафонов Футбол

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался после игры РПЛ с «Краснодаром» (3:1).

– Как здоровье у Сафонова?

– Да нормально вроде. Там эпизод такой получился. Я головой просто сыграл – и так неудачно вышло. Ни локтем, ни чем-либо еще специального движения не делал. Потом я подошел, извинился. Матвей сказал, что все в порядке, ничего серьезного.

– После гола «Краснодара» было нервно?

– Да, конечно. После забитого мяча они насели на наши ворота, было много моментов, но слава богу, что мы забили третий. Честно, нервяк был, – сказал Чистяков.

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