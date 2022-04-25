Семак о 3:1 с «Краснодаром»: «Зенит» – главный раздражитель, против нас играют свои лучшие матчи»

Главный тренер подвел итоги матча с (3:1).

«Создали много моментов и заслуженно победили, хотя в обороне сыграли неидеально. Сложная и напряженная победа, а других и не бывает!

Замены сыграли: Оздоев вышел и забил. Другие ребята, вышедшие на замену, позволили довести матч до победы.

Против нас команды играют свои лучшие матчи, потому что мы главный раздражитель для них. И, несмотря на это, мы идем на первом месте. Это результат работы наших игроков», – сказал Семак.

«Зенит» 15 матчей не проигрывает в РПЛ – 10 побед, 5 ничьих. Дальше – «Локомотив»