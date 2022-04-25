Директор «Баварии» Салихамиджич: «Ценим Гнабри и хотим, чтобы он остался. С Нойером и Мюллером переговоры прошли успешно»

Теги Бавария Хасан Салихамиджич Мануэль Нойер бундеслига Германия Томас Мюллер Серж Гнабри Футбол

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич хотел бы сохранить Сержа Гнабри.

«Я надеюсь, что Гнабри не уйдет, это тот игрок, которого мы ценим. Хотим, чтобы он остался», – сказал Салихамиджич о полузащитнике в эфире Sky90.

Ранее сообщалось, что Гнабри хочет получать 15-20 млн евро в год в «Баварии». С его статистикой можно ознакомиться здесь.

Также менеджер высказался о продлении контрактов с вратарем Мануэлем Нойером и полузащитником Томасом Мюллером: «Надеюсь, они останутся у нас до конца карьеры. Переговоры прошли очень хорошо».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные