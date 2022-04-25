Директор «Баварии» Салихамиджич: «Ценим Гнабри и хотим, чтобы он остался. С Нойером и Мюллером переговоры прошли успешно»

Спортивный директор «Баварии» хотел бы сохранить .

«Я надеюсь, что Гнабри не уйдет, это тот игрок, которого мы ценим. Хотим, чтобы он остался», – сказал Салихамиджич о полузащитнике в эфире Sky90.

Ранее сообщалось, что Гнабри хочет получать 15-20 млн евро в год в «Баварии». С его статистикой можно ознакомиться здесь.

Также менеджер высказался о продлении контрактов с вратарем и полузащитником : «Надеюсь, они останутся у нас до конца карьеры. Переговоры прошли очень хорошо».