Рой Кин может возглавить «Хиберниан». Он не работал главным тренером 11 лет

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Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин стал кандидатом на пост главного тренера «Хиберниана».

50-летний ирландец может сменить в шотландском клубе Шона Мэлоуни, уволенного на прошлой неделе.

После 34 матчей «Хиберниан» лидирует во второй группе шотландской Премьер-лиги.

В феврале Кин мог вновь, как и в 2006 году, возглавить «Сандерленд», но назначение не состоялось.

Последний раз он работал главным тренером с 2009 по 2011 год – в «Ипсвиче».

Позже Кин входил в тренерские штабы сборной Ирландии, «Астон Виллы» и «Ноттингем Форест».

В настоящее время он работает экспертом на телевидении.

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