Рой Кин может возглавить «Хиберниан». Он не работал главным тренером 11 лет

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин стал кандидатом на пост главного тренера .

50-летний ирландец может сменить в шотландском клубе , уволенного на прошлой неделе.

После 34 матчей «Хиберниан» лидирует во второй группе шотландской Премьер-лиги.

В феврале Кин мог вновь, как и в 2006 году, возглавить «Сандерленд», но назначение не состоялось.

Последний раз он работал главным тренером с 2009 по 2011 год – в «Ипсвиче».

Позже Кин входил в тренерские штабы сборной Ирландии, «Астон Виллы» и «Ноттингем Форест».

В настоящее время он работает экспертом на телевидении.