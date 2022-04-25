Рой Кин может возглавить «Хиберниан». Он не работал главным тренером 11 лет

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин стал кандидатом на пост главного тренера «Хиберниана».
50-летний ирландец может сменить в шотландском клубе Шона Мэлоуни, уволенного на прошлой неделе.
После 34 матчей «Хиберниан» лидирует во второй группе шотландской Премьер-лиги.
В феврале Кин мог вновь, как и в 2006 году, возглавить «Сандерленд», но назначение не состоялось.
Последний раз он работал главным тренером с 2009 по 2011 год – в «Ипсвиче».
Позже Кин входил в тренерские штабы сборной Ирландии, «Астон Виллы» и «Ноттингем Форест».
В настоящее время он работает экспертом на телевидении.