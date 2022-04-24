Юрген Клопп: «Число одержанных «Ливерпулем» побед за последние месяцы просто нереально»

поделился впечатлениями после победы над «Эвертоном».

«Ливерпуль» одержал победу в дерби в 34-м туре чемпионата Англии (2:0).

«Слава Богу, что в футболе два тайма. В первом мы играли не очень хорошо. Соперник усложнял нам жизнь, мы не могли пройти их последнюю линию обороны. Нам не хватало движения.

Мы действовали недостаточно быстро, пасовали в зоны, где у соперника было по девять игроков. Пикфорд держал мяч по пять минут каждый раз, когда тот попадал к нему, поэтому мы не могли поймать ритм, чтобы взломать их низкий блок. Мы ожидали от такой игры.

Число одержанных нами побед за последние месяцы просто нереально. Нужно работать. Парни вновь сделали это, и я очень доволен.

Если кто-то считает, что мы будем легко пролетать такие матчи, хочу извиниться, но такого не будет. Но если мы сможем создавать такую атмосферу, как сегодня, совладать с нами в течение 95 минут будет очень тяжело», – сказал главный тренер .

«Ливерпуль» выиграл 15 из 16 последних матчей в АПЛ. Ничья – с «Ман Сити»