Гол Садыгова с центра поля, удаление Бейла и автогол Солдатенкова: смотрите моменты 2-го тайма матча «Химки» – «Крылья Советов»

Теги Крылья Советов Химки премьер-лига Россия Резиуан Мирзов Гленн Бейл Александр Солдатенков Иван Ломаев Илья Садыгов Футбол

Смотрите видео моментов жаркого второго тайма матча «Химки» – «Крылья Советов» (4:1).

На 50-й минуте Резиуан Мирзов вывел «Химки» вперед. На 61-й защитник самарцев Гленн Бейл получил прямую красную карточку.

На 87-й минуте Илья Садыгов забил «Крыльям» мощным ударом с центра поля после потери вратаря Ивана Ломаева, а на 89-й из-за автогола Александра Солдатенкова счет стал разгромным.

Смотрите видео моментов ниже.

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