Гол Садыгова с центра поля, удаление Бейла и автогол Солдатенкова: смотрите моменты 2-го тайма матча «Химки» – «Крылья Советов»

Смотрите видео моментов жаркого второго тайма матча «Химки» – «Крылья Советов» (4:1).

На 50-й минуте вывел «Химки» вперед. На 61-й защитник самарцев получил прямую красную карточку.

На 87-й минуте забил «Крыльям» мощным ударом с центра поля после потери вратаря , а на 89-й из-за автогола счет стал разгромным.

Смотрите видео моментов ниже.

Гол Глушенкова, удаление Якубы и пенальти Глушакова: смотрите видео моментов 1-го тайма матча «Химки» – «Крылья Советов»