Гол Садыгова с центра поля, удаление Бейла и автогол Солдатенкова: смотрите моменты 2-го тайма матча «Химки» – «Крылья Советов»

Смотрите видео моментов жаркого второго тайма матча «Химки» – «Крылья Советов» (4:1).
На 50-й минуте Резиуан Мирзов вывел «Химки» вперед. На 61-й защитник самарцев Гленн Бейл получил прямую красную карточку.
На 87-й минуте Илья Садыгов забил «Крыльям» мощным ударом с центра поля после потери вратаря Ивана Ломаева, а на 89-й из-за автогола Александра Солдатенкова счет стал разгромным.
Смотрите видео моментов ниже.
Гол Глушенкова, удаление Якубы и пенальти Глушакова: смотрите видео моментов 1-го тайма матча «Химки» – «Крылья Советов»