Далот про 1:3 от «Арсенала»: «Всем в «МЮ» нужно повзрослеть. Это урок для нас, мы должны доминировать»

недоволен результатами и игрой «Манчестер Юнайтед».

Вчера команда Ральфа Рангника проиграла «Арсеналу» (1:3). У команды 5 поражений и 3 ничьих в 10 последних матчах.

«Если честно, я считаю, что это урок. Кто-то может сказать, что нам не везет, а кто-то – что мы плохо играем.

Я полностью понимаю разочарование фанатов, которые преодолели такое расстояние, чтобы посмотреть матч. После такой игры тяжело подходить к ним и благодарить за то, что они делают на протяжении 90 минут, но я считаю, что это урок для всех.

Нам всем нужно повзрослеть. Мы должны действовать энергичнее, проявлять большее желание и доминировать. Я думаю, это зависит от ежедневных усилий каждого из нас.

Нужно не просто надеяться, что в субботу вечером все придет само. Ты играешь за «Манчестер Юнайтед», но нужно вести себя правильно. Это те стандарты, о которых я узнал, только попав в этот клуб», – сказал защитник .

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