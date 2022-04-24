Мбаппе об уходе фанатов с трибун на матче с «Лансом»: «Их меньшинство. Если не хотят праздновать, то пусть этого не делают»

не расстроило поведение болельщиков на матче «ПСЖ» – (1:1).

Результат этой игры позволил парижанам выиграть чемпионат Франции в 10-й раз. За несколько минут до финального свистка ультрас «ПСЖ» покинули трибуны в знак протеста.

«Я не расстроен. Если они хотят праздновать, то пусть празднуют, если не хотят, то пусть этого не делают. На трибунах были люди, ушло меньшинство. Они представляют не всех болельщиков «ПСЖ», а лишь малую их часть. Стадион был заполнен.

Мы отпраздновали победу в раздевалке, не хватало только кубка. Я наслаждаюсь этим», – сказал нападающий «ПСЖ».

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