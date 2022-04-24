«Химки» разгромили «Крылья Советов» – 4:1. Садыгов забил с центра поля, у самарцев два удаления

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«Химки» дома крупно обыграли «Крылья Советов» (4:1) в 26-м туре РПЛ.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Химки – Крылья Советов 4:1 (1:1, 3:0)
Дата проведения
24 апреля, 14.00, «Арена Химки»
превью матча текстовый онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 28 Глушенков, 1:1 – 45, пенальти Глушаков, 2:1 – 50 Мирзов, 3:1 – 87 Садыгов, 4:1 – 89, автогол Солдатенков.
ХимкиЛантратов, Григалава, Тихий, Волков, Идову, Боженов, Набиуллин (Мирзов, 46), Глушаков (Филин, 85), Кухарчук (Садыгов, 80), Сабович (Магомедов, 46), Руденко (Главчич, 62).
Крылья СоветовЛомаев, Бейл, Солдатенков, Гапонов, Горшков (Липовой, 86), Якуба, Коваленко (Соколов, 68), Зиньковский (Пиняев, 85), Ежов, Сарвели (Витюгов, 68), Глушенков (Цыпченко, 68).
Предупреждения:
Набиуллин (27), Якуба (37), Горшков (42), Солдатенков (58).
Удаления:
Якуба (44), Бейл (61).

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