«Химки» разгромили «Крылья Советов» – 4:1. Садыгов забил с центра поля, у самарцев два удаления

«Химки» дома крупно обыграли «Крылья Советов» (4:1) в 26-м туре РПЛ.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 24 апреля, 14.00, «Арена Химки»
- Голы:
- 0:1 – 28 Глушенков, 1:1 – 45, пенальти Глушаков, 2:1 – 50 Мирзов, 3:1 – 87 Садыгов, 4:1 – 89, автогол Солдатенков.
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Химки –
Лантратов, Григалава, Тихий, Волков, Идову, Боженов, Набиуллин (Мирзов, 46), Глушаков (Филин, 85), Кухарчук (Садыгов, 80), Сабович (Магомедов, 46), Руденко (Главчич, 62).
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Крылья Советов –
Ломаев, Бейл, Солдатенков, Гапонов, Горшков (Липовой, 86), Якуба, Коваленко (Соколов, 68), Зиньковский (Пиняев, 85), Ежов, Сарвели (Витюгов, 68), Глушенков (Цыпченко, 68).
- Предупреждения:
- Набиуллин (27), Якуба (37), Горшков (42), Солдатенков (58).