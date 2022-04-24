Рангник о «катастрофической» атмосфере в «МЮ»: «Не осмелюсь сказать, что игроки ладят хорошо, но проблем не вижу»

Главный тренер высказался об атмосфере в команде.

Ранее бывший хавбек «МЮ» в эфире BT Sports сказал, будто полузащитник назвал обстановку в раздевалке катастрофической.

«Спросите у Лингарда, раз у вас такая информация. Я думаю, что игроки в целом неплохо ладят. Я не осмелюсь сказать, что они ладят хорошо, но я не вижу никаких проблем», – отметил Рангник.

«Арсенал» был сильнее в открытой игре («МЮ» отвечал объемной ролью Роналду), а потом технично ее засушил