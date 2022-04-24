Рангник о «катастрофической» атмосфере в «МЮ»: «Не осмелюсь сказать, что игроки ладят хорошо, но проблем не вижу»

Теги Манчестер Юнайтед Пол Скоулз премьер-лига Англия Ральф Рангник Джесси Лингард Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался об атмосфере в команде.

Ранее бывший хавбек «МЮ» Пол Скоулз в эфире BT Sports сказал, будто полузащитник Джесси Лингард назвал обстановку в раздевалке катастрофической.

«Спросите у Лингарда, раз у вас такая информация. Я думаю, что игроки в целом неплохо ладят. Я не осмелюсь сказать, что они ладят хорошо, но я не вижу никаких проблем», – отметил Рангник.

«Арсенал» был сильнее в открытой игре («МЮ» отвечал объемной ролью Роналду), а потом технично ее засушил

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные