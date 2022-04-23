Юлиан Нагельсманн: «Непростой сезон. Рад, что «Бавария» увенчала его чемпионством»

прокомментировал победу в чемпионате Германии во главе «Баварии».

Сегодня мюнхенцы обыграли «Боруссию» (3:1) в 31-м туре Бундеслиги и досрочно получили титул.

«Мы провели хороший матч и заслужили чемпионство. Я очень доволен. Если бы мы не победили сегодня, то взвалили бы на себя ненужный груз. Мы хотели снять все вопросы.

Сезон выдался не таким уж и простым, так что я рад, что мы увенчали его чемпионством», – сказал главный тренер «Баварии».

Нагельсманн выиграл Бундеслигу в 34 года и 9 месяцев. В более раннем возрасте это удавалось лишь Заммеру – с «Боруссией» в 2002-м