«Лейпциг» Тедеско проиграл впервые за 16 матчей – «Униону» дома

Теги Спартак бундеслига Германия Унион Берлин РБ Лейпциг Доменико Тедеско Футбол

«РБ Лейпциг» потерпел первое поражение за последние 16 матчей.

Команда экс-тренера «Спартака» Доменико Тедеско дома уступила берлинскому «Униону» (1:2) в 31-м туре чемпионата Германии.

До сегодняшнего дня последнее поражение – от «Баварии» со счетом 2:3 – датировалось 5 февраля, с тех пор «Лейпциг» победил 11 раз и четырежды сыграл вничью.

Дальше немецкий клуб сыграет с «Рейнджерс» в полуфинале Лиги Европы – это случится 28 апреля.

В Бундеслиге «РБ Лейпциг», набрав 54 очка, занимает 4-е место, дающее пропуск в Лигу чемпионов.

РБ Лейпциг – Унион Берлин 1:2 (0:0, 1:2)
Дата проведения
23 апреля, 16.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 46 Поульсен, 1:1 – 86 Михель, 1:2 – 89 Беренс.
РБ ЛейпцигГулачи, Мукиеле (Хенрихс, 84), Орбан, Хальстенберг, Симакан, Анхелиньо, Кампль (Лаймер, 63), Форсберг (Ольмо, 63), Адамс, Нкунку (Собослаи, 75), Поульсен (Андре Силва, 64).
Унион БерлинРеннов, Триммель (Рюэрсон, 76), Кнохе, Хайнц (Михель, 85), Йеккель, Гиссельманн (Очипка, 76), Хедира, Премель, Шафер (Фогльзаммер, 68), Беккер, Авонийи (Беренс, 85).
Предупреждения:
Ольмо (87), Беренс (90), Реннов (90), Адамс (90).

📈«Лейпциг» Тедеско – в одном графике! Взлететь выше невозможно, хотя…

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