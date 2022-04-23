потерпел первое поражение за последние 16 матчей.

Команда экс-тренера Доменико Тедеско дома уступила берлинскому (1:2) в 31-м туре чемпионата Германии.

До сегодняшнего дня последнее поражение – от «Баварии» со счетом 2:3 – датировалось 5 февраля, с тех пор «Лейпциг» победил 11 раз и четырежды сыграл вничью.

Дальше немецкий клуб сыграет с «Рейнджерс» в полуфинале Лиги Европы – это случится 28 апреля.

В Бундеслиге «РБ Лейпциг», набрав 54 очка, занимает 4-е место, дающее пропуск в Лигу чемпионов.

📈«Лейпциг» Тедеско – в одном графике! Взлететь выше невозможно, хотя…