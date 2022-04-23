«РБ Лейпциг» потерпел первое поражение за последние 16 матчей.
Команда экс-тренера «Спартака» Доменико Тедеско дома уступила берлинскому «Униону» (1:2) в 31-м туре чемпионата Германии.
До сегодняшнего дня последнее поражение – от «Баварии» со счетом 2:3 – датировалось 5 февраля, с тех пор «Лейпциг» победил 11 раз и четырежды сыграл вничью.
Дальше немецкий клуб сыграет с «Рейнджерс» в полуфинале Лиги Европы – это случится 28 апреля.
В Бундеслиге «РБ Лейпциг», набрав 54 очка, занимает 4-е место, дающее пропуск в Лигу чемпионов.
- Дата проведения
- 23 апреля, 16.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
-
РБ Лейпциг –
Гулачи, Мукиеле (Хенрихс, 84), Орбан, Хальстенберг, Симакан, Анхелиньо, Кампль (Лаймер, 63), Форсберг (Ольмо, 63), Адамс, Нкунку (Собослаи, 75), Поульсен (Андре Силва, 64).
-
Унион Берлин –
Реннов, Триммель (Рюэрсон, 76), Кнохе, Хайнц (Михель, 85), Йеккель, Гиссельманн (Очипка, 76), Хедира, Премель, Шафер (Фогльзаммер, 68), Беккер, Авонийи (Беренс, 85).
📈«Лейпциг» Тедеско – в одном графике! Взлететь выше невозможно, хотя…