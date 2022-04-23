«Аталанта» победила «Венецию» – 3:1. Миранчук провел игру в запасе

«Аталанта» обыграла «Венецию» (3:1) в 34-м туре Серии А.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Российский хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук провел игру в запасе.
- Дата проведения
- 23 апреля, 16.00, «Пьерлуиджи Пенцо»
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Венеция –
Мяенпяа, Матею, Чеккарони, Свобода, Улльманн, Кюизанс (Перец, 75), Ампаду, Бузио (Чрнигой, 61), Араму (Ба, 81), Анри (Нсаме, 75), Окереке (Юнсен, 62).
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Аталанта –
Муссо, Хатебур, Паломино, Гимшити, Скальвини (Демирал, 64), Дзаппакоста, де Рон, Фройлер (Копмейнерс, 64), Пашалич (Пессина, 76), Сапата (Бога, 76), Муриэль (Сиссе, 87).