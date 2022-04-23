«Аталанта» победила «Венецию» – 3:1. Миранчук провел игру в запасе

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«Аталанта» обыграла «Венецию» (3:1) в 34-м туре Серии А.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Российский хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук провел игру в запасе. 

Венеция – Аталанта 1:3 (0:1, 1:2)
Дата проведения
23 апреля, 16.00, «Пьерлуиджи Пенцо»
превью матча текстовый онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 44 Пашалич, 0:2 – 47 Сапата, 0:3 – 63 Муриэль, 1:3 – 80 Чрнигой.
ВенецияМяенпяа, Матею, Чеккарони, Свобода, Улльманн, Кюизанс (Перец, 75), Ампаду, Бузио (Чрнигой, 61), Араму (Ба, 81), Анри (Нсаме, 75), Окереке (Юнсен, 62).
АталантаМуссо, Хатебур, Паломино, Гимшити, Скальвини (Демирал, 64), Дзаппакоста, де Рон, Фройлер (Копмейнерс, 64), Пашалич (Пессина, 76), Сапата (Бога, 76), Муриэль (Сиссе, 87).
Предупреждения:
Скальвини (48), Сапата (57), Гимшити (71).

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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