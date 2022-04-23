Панов о «Спартаке»: «Мне нравится Ваноли. Играет больше в атаку, агрессивнее, ярче по сравнению с Виторией»

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Александр Панов доволен главным тренером «Спартака» Паоло Ваноли.

Красно-белые обыграли ЦСКА (1:0) в матче БЕТСИТИ Кубка России.

– В первую очередь, хочу поздравить «Спартак» со столетием. Большая дата! И команда не подвела. Сделала всем нам прекрасный подарок. Победа в дерби – что может быть лучше?

– А «Спартак» наиграл на победу?

– По количеству моментов красно-белые превзошли армейцев. Но есть вопросы по реализации. Кроме того, нужно отдать должное Игорю Акинфееву.

Недавно он провел за ЦСКА 700-й матч и продолжает держать высокий уровень. Сегодня совершил нескольких классных сэйвов, действовал безупречно. Но против удара Бакаева с точки был уже бессилен.

– Вы видите, что команда при Ваноли прогрессирует? Или какой-то закономерности не наблюдается?

– Мне нравится тренер Ваноли, нравится, как при нем играет команда.

– Чем же вам нравится Ваноли?

– По сравнению с Виторией при итальянце команда играет больше в атаку, агрессивнее, ярче. Да и приобретения пришлись ко двору.

Николсон и Мартинс приносят определенную пользу. Рад, что многие легионеры остались – и в «Спартаке», и в ЦСКА. Не стоит мешать спорт и политику, – сказал бывший нападающий сборной России.

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