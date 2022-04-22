На стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве открылся ресторан Winline Club

Вчера на стадионе «Открытие Банк Арена» произошло торжественное открытие ресторана Winline Club — совместного проекта ФК «Спартак» и Winline.

Просмотры матчей, встречи со звёздными гостями и легендами клуба, розыгрыши и высокая кухня — всё это Winline Club. Ресторан создан красно-белыми для красно-белых — и в этом его главная особенность.

Следующее мероприятие в Winline Club — совместный просмотр матча «Спартака» с «Ростовом» — состоится уже в это воскресенье. Регистрируйтесь на официальном сайте Winline Club и приходите в гости.