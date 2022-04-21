Гари Невилл: «Игроки «МЮ» полностью потеряли уверенность. Они просто ждут конца сезона и не хотят играть в футбол»

высказался о ментальных проблемах игроков «Манчестер Юнайтед».

«Игроки полностью потеряли уверенность в себе. Сейчас они не хотят выступать за «Манчестер Юнайтед». Это не значит, что они не хотят играть за клуб. Они не хотят играть в футбол. Они просто ждут конца сезона.

Это видно по их глазам, когда они разминаются, выходят на поле и играют. Они просто хотят, чтобы эти матчи прошли. Но проблема в том, что в «МЮ» нет возможности спрятаться. В субботу у них «Арсенал», в следующий четверг – «Челси». К игрокам будет приковано все внимание, им надо будет попытаться включиться. Им нужно будет найти что-то.

Хочу быть осторожным, говоря, что тут есть долгосрочный эффект, но психологическое воздействие от того, что сейчас происходит в клубе, эти поражения, которые они терпят, эта критика, которую они получают, этот свист от фанатов – это окажет долгосрочное влияние на некоторых из парней. Тен Хагу придется решить, сможет ли он восстановить их [уверенность]. Некоторые из них не смогут восстановиться. Да, все настолько плохо.

Предстоит большая работа в разных сферах. Сначала нужно решить, кого он хочет оставить в клубе. Затем нужно понять, кого он хочет пригласить. А потом нужно удостовериться, что уверенность и дух в команде начинают возрастать», – сказал бывший защитник .

Эрик тен Хаг – новый тренер «МЮ». Обошел в гонке Почеттино и до конца сезона остался в «Аяксе», чтобы выиграть третье чемпионство