Анчелотти о двух не забитых Бензема пенальти: «Бил бы еще, если бы надо было. Карим провел прекрасный матч»

подвел итоги матча «Реала» с «Осасуной» (3:1) в 33-м туре Ла Лиги.

«Очень хорошая игра, особенно во втором тайме. Все усердно трудились. Теперь у нас есть неделя на подготовку к полуфиналу Лиги чемпионов.

Карим не реализовал пенальти, но не промахивается только тот, кто не бьет. Если бы надо было исполнить еще раз – он бы это сделал. И в следующий раз сделает. Если не считать одиннадцатиметровых, Карим провел прекрасный матч.

Травма Алабы не кажется серьезной, мы сохраняем оптимизм. Она из-за перенапряжения, поэтому мы решили его заменить», – сказал главный тренер «Реала».

«Реал» снова выиграл – теперь еще ближе к титулу. Анчелотти станет первым тренером, который выиграл все топ-лиги