Бруну готов сыграть с «Ливерпулем». Сегодня он попал в ДТП по пути на базу «МЮ»

готов сыграть против «Ливерпуля».

Полузащитник сегодня попал в ДТП на своем Porsche по пути на базу клуба.

Никто серьезно не пострадал в дорожно-транспортном происшествии, и португальский хавбек смог провести тренировку в привычном режиме.

«Да, он тренировался с командой. Инцидент произошел по дороге в Каррингтон. Насколько я знаю, никто серьезно не пострадал. Бруну в порядке и готов [к завтрашнему матчу]», – сказал тренер «Юнайтед» .

Завтра «МЮ» на выезде сыграет с в рамках перенесенного матча 30-го тура . Игра начнется в 22:00 по московскому времени.