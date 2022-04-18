Бруну готов сыграть с «Ливерпулем». Сегодня он попал в ДТП по пути на базу «МЮ»

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Бруну Фернандеш готов сыграть против «Ливерпуля».

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» сегодня попал в ДТП на своем Porsche по пути на базу клуба.

Никто серьезно не пострадал в дорожно-транспортном происшествии, и португальский хавбек смог провести тренировку в привычном режиме.

«Да, он тренировался с командой. Инцидент произошел по дороге в Каррингтон. Насколько я знаю, никто серьезно не пострадал. Бруну в порядке и готов [к завтрашнему матчу]», – сказал тренер «Юнайтед» Ральф Рангник.

Завтра «МЮ» на выезде сыграет с «Ливерпулем» в рамках перенесенного матча 30-го тура АПЛ. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

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