«Реал» смущают запросы Холанда по зарплате и его травматичность. В клубе не хотят повторения ситуаций с Азаром и Бэйлом

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Гарет Бэйл Эден Азар Эрлинг Холанд Футбол

«Реал» обдумывает трансфер Эрлинга Холанда.

Мадридский клуб внимательно следит за форвардом «Боруссии», однако их смущает несколько моментов, сообщает Goal.com.

Во-первых, «Реал» не устраивают требования норвежца по зарплате. Руководство клуба не хочет, что большая зарплата Холанда негативно повлияла на настрой нынешних игроков команды.

Во-вторых, «сливочных» смущает недавняя серия травм форварда. В «Реале» не хотят повторения ситуаций с Гаретом Бэйлом и Эденом Азаром.

Тем не менее «Реал» по-прежнему заинтересован в трансфере и Холанда, и Килиана Мбаппе этим летом.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные