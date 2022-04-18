«Реал» смущают запросы Холанда по зарплате и его травматичность. В клубе не хотят повторения ситуаций с Азаром и Бэйлом

обдумывает трансфер .

Мадридский клуб внимательно следит за форвардом , однако их смущает несколько моментов, сообщает Goal.com.

Во-первых, «Реал» не устраивают требования норвежца по зарплате. Руководство клуба не хочет, что большая зарплата Холанда негативно повлияла на настрой нынешних игроков команды.

Во-вторых, «сливочных» смущает недавняя серия травм форварда. В «Реале» не хотят повторения ситуаций с Гаретом Бэйлом и Эденом Азаром.

Тем не менее «Реал» по-прежнему заинтересован в трансфере и Холанда, и Килиана Мбаппе этим летом.