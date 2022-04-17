Дайч ведет переговоры с «Бернли» о выплате 15 млн фунтов компенсации после увольнения

рассчитает получить значительную компенсацию после увольнения из «Бернли».

15 апреля клуб объявил об увольнении 50-летнего специалиста и его тренерского штаба.

Сообщается, что Дайч по-прежнему ведет переговоры с о выплате 15 миллионов фунтов по контракту, который был рассчитан до 2025 года.

Дайч возглавлял «Бернли» 9 лет и 166 дней. Это был наибольший результат среди действующих тренеров .

Дальше «Бернли» без легендарного Дайча. Проработал в клубе больше 9 лет, в его честь назвали пиво