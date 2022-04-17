Божович про 1:2 с «Ростовом»: «С таким судейством трудно не проиграть. «Арсеналу» забили после нарушения»

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Миодраг Божович подвел итоги матча «Арсенала» с «Ростовом» (1:2) в 25-м туре РПЛ.

Игру обслуживала бригада арбитров под руководством Евгения Кукуляка.

«Неприятное поражение. Справедливым результатом была бы ничья. Обычно поражение – это вина тренера, но с таким судейством трудно было не проиграть. Со «Спартаком» отменили гол, сейчас нам забили после нарушения.

Каждый тур, каждую игру происходят какие-то непонятные вещи. Думаю, что ВАР пока оказывается бесполезным», – сказал главный тренер «Арсенала».

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