Гвардиола осудил фанатов «Ман Сити», нарушивших минуту молчания в память о жертвах давки «Хиллсборо»: «Эти люди не представляют наш клуб»

Болельщики «Манчестер Сити» испортили церемонию, посвященную жертвам давки в 1989 году.

Перед матчем «горожан» с (2:3) в полуфинале Кубка Англии на «Уэмбли» была объявлена минута молчания в память о пострадавших при давке на стадионе , произошедшей 33 года назад.

Главный судья Майкл Оливер вынужден был прервать минуту из-за того, что некоторые фанаты «Сити» начали шуметь и делать выкрики.

выступил с заявлением по этому поводу: «Мы крайне разочарованы действиями некоторых людей, поддерживающих клуб, и просим прощения у всех, кто связан с «Ливерпулем».

Главный тренер Пеп Гвардиола также прокомментировал произошедшее: «Эти люди не представляют нас. Я полностью поддерживаю заявление клуба».