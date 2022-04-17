Терри о поражении «Ман Сити»: «Вот почему вместо ротации надо выпускать сильнейших. Поведи 3:0 и замени их или просто дай им потом выходной»

Бывший защитник «Челси» раскритиковал решение о ротации.

«Горожане» в полуфинальном матче Кубка Англии с потерпели поражение со счетом 2:3.

«Вот почему не стоит оставлять лучших игроков в запасе и устраивать ротацию. Надо выпускать сильнейший состав!

Проблема в том, что игроки, которые отдыхают в день матча, все равно тренируются на следующий день. Это странно. С тем же успехом можно выпустить их, а на следующий день ограничиться восстановительным занятием или предоставить им выходной.

Я бы всегда выпускал сильнейший состав, чтобы побеждать. Поведите со счетом 3:0 и сделайте замены – или просто дайте им выходной [на следующий день]», – написал Терри.

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