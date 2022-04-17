Хакими о Мбаппе: «Один из лучших в мире. Даешь ему мяч и знаешь, что он может решить исход матча»

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими рассказал об отношениях с форвардом Килианом Мбаппе.
– Я немного общался с Килианом на французском языке. Он мне очень помог. Сейчас я начинаю лучше говорить по-французски.
– Как ваши отношения стали настолько близкими?
– Все получилось спонтанно и уже с первого дня. Когда встречаешь человека одного с тобой возраста, с таким же характером, все происходит легко и естественно.
– А на поле?
– Что тут можно сказать? С такими футболистами легко играть. Даешь ему мяч и знаешь, что он сделает что-то важное. Что он способен забить один, два, три мяча, решить исход матча, как это и было на протяжении сезона.
Играть с ним одно удовольствие. Он один из лучших футболистов мира и, что самое важное, мой друг, – сказал Хакими Tеlеfoot.