Хакими о Мбаппе: «Один из лучших в мире. Даешь ему мяч и знаешь, что он может решить исход матча»

Защитник рассказал об отношениях с форвардом .

– Я немного общался с Килианом на французском языке. Он мне очень помог. Сейчас я начинаю лучше говорить по-французски.

– Как ваши отношения стали настолько близкими?

– Все получилось спонтанно и уже с первого дня. Когда встречаешь человека одного с тобой возраста, с таким же характером, все происходит легко и естественно.

– А на поле?

– Что тут можно сказать? С такими футболистами легко играть. Даешь ему мяч и знаешь, что он сделает что-то важное. Что он способен забить один, два, три мяча, решить исход матча, как это и было на протяжении сезона.

Играть с ним одно удовольствие. Он один из лучших футболистов мира и, что самое важное, мой друг, – сказал Хакими Tеlеfoot.