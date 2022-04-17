Алберто о праздновании гола: «Поцеловал имя дочки, набитое на руке, и сердечко ей отправил. Очень по ней скучаю»

Форвард рассказал о своем ритуале празднования гола.

21-летний бразилец отличился в матче 25-го тура с (3:1).

– Я счастлив, что мы смогли сегодня сделать этот шаг – еще на один матч приблизились к итоговой победе. Команда сегодня провела хорошую игру, я доволен тем, что смог забить. Сейчас важно отдохнуть и настраиваться на Кубок России, потому что впереди очень важная игра.

– Показалось, что игра была грубой: и вы, и Чистяков несколько раз получали по лицу. Действительно ли это?

– Действительно, была очень контактная игра. Не назову ее грубой, но и по лицу доставалось, и по ногам доставалось. Не только Чистякову и мне, но считаю, что в моменте с Сергеевым во втором тайме после контакта вполне могли назначать второй пенальти.

Но все игры такие непростые, все команды борются, и «Урал» не исключение. Несмотря на всю жесткость сегодняшнего матча очень рад, что сегодня смогли победить.

– У вас небольшой ритуал есть после забитого гола. Можете рассказать, кому посвятили гол, что означает сердечко?

– После каждого своего забитого мяча всегда повторяю такой ритуал. На запястье у меня вытатуировано имя моей маленькой дочки. Сегодняшний гол не стал исключением. Я поцеловал ее имя, которое набито у меня на руке, и сердечко ей отправил, потому что очень по ней скучаю, она в Бразилии, – сказал Алберто.