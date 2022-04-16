Даниил Хлусевич: «Все крымские футболисты и болельщики хотят, чтобы крымский футбол стал частью российского»

рассказал о желании крымских игроков присоединиться к футболу России.

– Смотрел репортаж про крымский футбол. Я знаю, что происходит в Крыму с футболом. Интересно было посмотреть.

– Верите, что крымский футбол станет частью российского?

– Все крымские футболисты и люди, которые болеют за футбол, этого хотят.

– Почему так мало крымских футболистов в РПЛ?

– Не знаю. Может, уровень. У меня не было особых проблем. Сейчас все прекрасно с заявкой крымских игроков, это не проблема, – сказал полузащитник .

Хлусевич – воспитанник крымского футбола. Он дебютировал в в составе тульского «Арсенала» в сезоне-2019/20. В октябре 2021 года игрок перешел в «Спартак».