Даниил Хлусевич: «Все крымские футболисты и болельщики хотят, чтобы крымский футбол стал частью российского»

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Даниил Хлусевич рассказал о желании крымских игроков присоединиться к футболу России.

– Смотрел репортаж про крымский футбол. Я знаю, что происходит в Крыму с футболом. Интересно было посмотреть.

– Верите, что крымский футбол станет частью российского?

– Все крымские футболисты и люди, которые болеют за футбол, этого хотят.

– Почему так мало крымских футболистов в РПЛ?

– Не знаю. Может, уровень. У меня не было особых проблем. Сейчас все прекрасно с заявкой крымских игроков, это не проблема, – сказал полузащитник «Спартака»

Хлусевич – воспитанник крымского футбола. Он дебютировал в РПЛ в составе тульского «Арсенала» в сезоне-2019/20. В октябре 2021 года игрок перешел в «Спартак».

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