Артета про 0:1 с «Саутгемптоном»: «Сложно понять, как «Арсенал» проиграл. Беспокоит наша форма»

высказался о поражении «Арсенала» от (0:1) в 33-м туре .

«С таким поражением сложно смириться. Сложно понять, как мы умудрились проиграть, контролируя игру в такой степени.

Мы не очень часто били в цель, завершение атак было не таким хорошим, каким могло бы быть. Когда создаешь столько моментов, должен забивать 3-4 мяча.

И мы пропустили нелепый гол после стандартного положения. Мы недостаточно хорошо защищались в этом эпизоде.

Вы видели, как старалась команда. Сейчас еще больше, чем когда-либо, мне хочется быть рядом с игроками.

Форстер совершал поразительные сэйвы, и это оказалось решающим фактором. Было видно, что игра была односторонней.

Форма «Арсенала» вызывает серьезное беспокойство. Мы проигрывали матчи по-разному, и сегодняшнее поражение сложно объяснить. Посмотрев такую игру, вы бы сказали [не зная счета], что «Арсенал» легко выиграл.

Мы хорошо сыграли, но нужного результата не добились. А нам нужно и то, и другое. Надо отправлять мяч в сетку. Надо пользоваться моментами, чтобы выигрывать матчи. Сейчас этого не происходит», – сказал главный тренер .