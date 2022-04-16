Смотрите шесть голов «Боруссии» в матче с «Вольфсбургом»

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Смотрите все голы матча «Боруссия»«Вольфсбург».

Дортмундский клуб крупно обыграл «волков» со счетом 6:1 в 30-м туре Бундеслиги.

Начало разгрому положил 17-летний Том Роте на 24-й минуте матча.

Через две минуты второй мяч «Боруссии» забил Аксель Витцель.

Уже на 28-й минуте Мануэль Аканджи довел счет до разгромного.

Четвертый гол «Дортмунда» на 34-й минуте забил Эмре Джан.

И еще два мяча в ворота «Вольфсбурга» отправил Эрлинг Холанд – на 38-й и 54-й минутах.

На 81-й минуте Ридле Баку забил гол престижа за «Вольфсбург».

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