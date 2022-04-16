Тренер «Сент-Этьена» попросил игроков-мусульман не поститься в Рамадан, чтобы клуб не вылетел из Лиги 1

Тренер попросил игроков-мусульман не поститься в Рамадан.

«Сент-Этьен» занимает 18-е место в чемпионате Франции – это зона стыковых матчей. После недавнего разгрома от «Лорьяна» тренер решил изменить подход к игрокам, сообщает L’Équipe.

В частности, специалист попросил футболистов-мусульман – их в «Сент-Этьене» около двух третей команды – прекратить пост в Рамадан.

Во время поста в Рамадан не разрешается есть или пить от восхода до заката. Однако профессиональные спортсмены могут пользоваться исключением.

«Сент-Этьен» набрал 27 очков за 31 матч и лишь на одно очко опережает «Бордо», идущий 19-м – команда, занявшая это место, напрямую вылетает в Лигу 2.